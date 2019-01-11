РИАМО – 11 янв. Пользователи рунета обратили внимание на новые упаковки куриных яиц в отечественных магазинах – вместо привычного десятка в таких коробках находится девять яиц, сообщает «Российская газета».

Соответствующий пост появился на портале Pikabu. Один из пользователей выложил фото «девятка яиц». Они располагаются в таре в три ряда по три штуки. Пост собрал уже более полутора тысяч сообщений.

«Это чтобы не сильно видно было, насколько яйца подорожали - с полтинника отборные скакнули до 85», - прокомментировал один из комментаторов.

Также пользователи прокомментировали новую упаковку фразами «маразм крепчал» и «маркетинг не дремлет». Однако в наибольшем количестве сообщений под постом говорится о том, что в магазинах в обязательном порядке необходимо указывать стоимость одной единицы товара. Так покупателям будет проще выбрать более выгодный вариант.

Газета напоминает, что яйца резко подорожали в начале декабря. Эксперты посчитали, что причиной стало желание торговых сетей побыстрее получить прибыль на фоне ожидания спроса на продукт перед праздниками. Между тем, после новогодних каникул стоимость яиц не снизилась.

«На рынке достаточно много предложений по яйцу, порой есть даже избыток продукта. Потому очень многие производители реализуют свою продукцию по себестоимости, а кто-то даже ниже себестоимости», - пояснил управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк.

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