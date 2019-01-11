РИАМО - 11 янв. В кинотеатре «Космос» сети «Москино» с 24 по 31 января пройдет первый международный зрительский фестиваль «Искусство кино х Москино», посвященный мировому авторскому кинематографу, на нем бесплатно покажут картины, которые еще не вышли в российский прокат, а также лучшие фильмы прошлых лет, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Задача фестиваля — познакомить московского зрителя с новинками и выдающимися работами представителей мирового авторского кинематографа. Это ленты российских, европейских, американских и азиатских режиссеров. Смотр состоит из трех тематических программ — это «Премьеры», «Лучшее» и «Ретроспектива», каждая из которых включает семь фильмов и предлагает определенный взгляд на современное кино», — сказала генеральный директор сети «Москино» Светлана Максимченко.

В блок «Премьеры» вошли самые ожидаемые новинки авторского мирового кино, с которыми российский зритель пока не успел познакомиться. Американский фильм «Белый парень Рик» можно будет посмотреть в пятницу, 25 января, в 21:30. Это история, основанная на реальных событиях, рассказывает о молодом человеке Ричарде Вэрше, который в 1980-е годы в Детройте сначала работает осведомителем полиции, а затем сам становится преступником.

В программе «Лучшее» представят семь знаковых авторских фильмов 2018 года по версии журнала «Искусство кино». Среди хедлайнеров — «Пепел — самый чистый белый» китайского режиссера Цзя Чжанкэ. Его можно будет увидеть в субботу, 26 января, в 15:10.

Программа «Ретроспектива» познакомит зрителей с лучшими авторскими кинолентами прошлых лет. Как уточнил сотрудник пресс-службы «Москино», в этом году программа посвящена румынской новой волне, которая пришлась на 2000-е годы. Режиссеры говорят о простых желаниях и бытовых проблемах обычных людей, которые часто живут в провинции или в не самых благополучных районах Бухареста. Один из самых известных фильмов, трагикомедию «Смерть господина Лазареску» (2005) Кристи Пуйю, покажут 27 января в 18:40.

С полным расписанием и временем показов фильмов можно ознакомиться на сайте.