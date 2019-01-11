РИАМО - 11 янв. Один человек пострадал в результате возгорания в квартире на юго-западе Москвы, еще четыре человека были спасены, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

В пятницу в 06:34 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Генерала Тюленева, дом 35.

«Происходило загорание в одной из квартир, расположенной на третьем этаже 9-этажного жилого дома. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Принятыми мерами в 07:10 пожар был ликвидирован», - говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадал один человек. Четыре человека, включая ребенка, были спасены пожарно-спасательными подразделениями. Спасенных осматривают медики.