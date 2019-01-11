РИАМО - 11 янв. Московский зоопарк начал принимать деревья, которые остались нераспроданными после закрытия городских елочных базаров, их используют для обогащения среды обитания животных и в качестве дополнительного декора в вольерах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В этом году мы получили рекордное количество елей от столичных предпринимателей — более 1000 штук. Причем число желающих отдать новогодние деревья в дар обитателям Московского зоопарка день ото дня только растет. Отрадно, что нераспроданные елки могут пригодиться, а не просто отправляются на свалку. Для многих наших животных хвойные деревья — лучший новогодний подарок, который только можно придумать», — сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Хвойные деревья уже появились в вольерах азиатских львов, дагестанских туров, винторогих козлов, голубых баранов, рысей, росомахи и других обитателей зоопарка. Одни животные используют елки и сосны в качестве игрушек, другие — как полезное дополнение к рациону.

Зоопарк принимает деревья только от компаний, торгующих новогодними елями, а от частных лиц и организаций, которые хотят утилизовать елки, использовавшиеся в качестве новогоднего декора, — нет. Они могут быть опасны для животных. На ветках нередко остаются фрагменты мишуры, гирлянд и других украшений.

Кроме того, деревья, которые долгое время простояли в помещении, теряют аромат и становятся малопривлекательными для зверей. Перед тем, как установить елки и сосны в вольерах, сотрудники зоопарка тщательно осматривают каждое дерево и только потом устанавливают его в вольере.

Прием нераспроданных новогодних елей стал доброй традицией Московского зоопарка с 2012 года. Во многих европейских и американских зоологических организациях также существует подобная практика. Чтобы узнать, как подарить елки животным, нужно позвонить по телефонам: +7 (499) 255-13-99, +7 (499) 255-00-92. Прием деревьев продлится до 20 января.

До первого марта все желающие могут сдать елки в бесплатные пункты утилизации хвойных деревьев. В них принимают ели, сосны и пихты. Деревья отправляют на переработку, после чего из них делают древесную щепу, которая станет основой для растительного грунта. Пункты утилизации работают в разных округах Москвы, в том числе в 13 городских парках.