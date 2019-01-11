РИАМО – 11 янв. В Москве и Подмосковье в пятницу ожидается облачная погода с небольшим снегом, температура воздуха опустится до минус 12 градусов мороза, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем погода Московского региона будет определяться ложбиной циклона. При облачной с прояснениями погоде местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве минус 9 – минус 7, по области минус 12 - минус 7 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80%. Геомагнитный фон преимущественно спокойный.

«Основным неблагоприятным фактором в этот день в Москве и области будет понижение атмосферного давления, на которое ухудшением самочувствия могут отреагировать метеозависимые люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это относится к лицам, подверженным частым приступам мигрени, гипотоникам и гипертоникам, тем, кто страдает вегето-сосудистой дистонией, нестабильным собственным артериальным давлением. У них возможны боли различной локализации и другие неприятные симптомы», - отмечают синоптики.

При первых признаках недомогания врачи рекомендуют воспользоваться лекарственными препаратами. Повышенная влажность воздуха может вызвать обострение хронических заболеваний бронхолегочной системы и опорно-двигательного аппарата.