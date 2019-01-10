РИАМО – 10 янв. Мужчина, которого укусила больная бешенством собака в Подмосковье, нашелся, он направляется в больницу, сообщается в группе «Ветеринарная клиника «10 жизней» Жуковский Кратово» в Facebook.

Инцидент произошел днем 8 января. Мужчина в темном комбинезоне и серой шапке принес в ветеринарную клинику тяжело раненную собаку – сбитую дворнягу нашла на дороге женщина. Она обратилась к проезжавшему мимо автомобилисту за помощью, так как самостоятельно не смогла доставить собаку медикам. Пока мужчина нес раненного пса, тот укусил его в руку до крови.

«Пострадавший найден. Едет в больницу», – говорится в сообщении.

Представители клиники отмечают, что теперь нужно найти владельцев пса, так как они могли быть в контакте с зараженным животным.

«Теперь нужно найти владельцев собаки, так как она, похоже, хозяйская – была в ошейнике», – уточняется в материале.