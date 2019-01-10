РИАМО – 10 янв. Главное управление государственного административно-технического надзора Подмосковья завершило операцию «Комфортный Новый год», говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Мероприятие было направлено на проверку праздничного оформления в регионе, а также приведения в порядок общественных мест после новогодних и рождественских мероприятий. Накануне Нового года на территории Московской области были развернуты более 120 новогодних ярмарок, 407 елочных базаров, более 870 мест новогодних гуляний.

«Территории муниципальных образований Подмосковья в праздничные дни украсили более 130 тысяч элементов новогодней и рождественской тематики. Среди них более 1800 елей, более 2550 новогодних малых архитектурных форм, украшающих площади, улицы и парки региона. Витрины зданий были оформлены более 8600 элементами декоративных световых инсталляций», – отмечается в материале.

Инспекторы проверили постпраздничное состояние объектов.

«По итогам надзора было устранено более 40 нарушений в содержании елочных базаров в Химках, Одинцове, Красногорске, Балашихе, Реутове. Восстановлены элементы освещения и новогоднего оформления в Щелкове, Сергиевом Посаде, Коломне. Очищены площадки, где проходили праздничные гуляния, в Зарайске и Серпухове», – перечисляется в материале.

С начала операции «Комфортный Новый год» уже более 120 нарушений содержания мест публичных гуляний устранено по предписаниям Госадмтехнадзора Московской области.