РИАМО – 10 янв. Ученые из Института общественного здравоохранения в Калифорнии обнаружили в зубной нити потенциально опасные для здоровья полифторалкильные соединения, которые способны накапливаться в печени и почках, пишет Газета.ru.

В исследовании приняли участие 178 добровольцев, которые заполнили подробные опросники об образе жизни и сдали кровь. В ней ученые искали 11 различных полифторалкильных соединений.

«Помимо уже известных источников попадания соединений в кровь, таких, как потребление пищи из пластиковых контейнеров и загрязненной соединениями воды, ученые установили, что полифторалкильные соединения попадают в организм еще и при пользовании зубной нитью», – говорится в сообщении.

Изучив зубные нити 18 марок, ученые выяснили, что в их покрытии действительно используются полифторалкильные соединения, в том числе и у самых популярных брендов.

Это первое исследование, которое показывает, что использование зубной нити, содержащей полифторалкильные соединения, связано с более высокой нагрузкой на организм этими токсичными химическими веществами.

Однако исследователи призывают не спешить с выводами о вреде зубной нити – пока нет доказательств, что, то количество полифторалкильных соединений, которое попадает в организм с зубной нитью, способно нанести вред.

Кроме того, можно подобрать нить, которая их не содержит.