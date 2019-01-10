РИАМО - 10 янв. В городском округе Истра завершили строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном на шесть дорожек, говорится в сообщении пресс-службы строительного комплекса Московской области.

«Здание ФОКа с плавательным бассейном в поселке Глебовский городского округа Истра возведено в рамках реализации региональной госпрограммы «Спорт Подмосковья». Общая площадь спортивного комплекса, включая крытый бассейн на шесть дорожек, составляет 2304 квадратных метров», – сказал министр строительного комплекса региона Руслан Тагиев.

Он отметил, что в состав спортивного сооружения в поселке входят: чаша бассейна 25 на 16 метров, помещения для спортсменов, душевые, кафе.

«Также проектом предусмотрено создание лыжной базы», – дополнил Тагиев.

По его словам, пропускная способность объекта составляет 64 человека в смену.

«Современный физкультурно-оздоровительный комплекс станет центром спортивной жизни поселка Глебовский и мощным стимулом для ориентации подрастающего поколения на здоровый образ жизни», – резюмировал глава стройкомплекса Московской области.