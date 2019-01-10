РИАМО - 10 янв. В подмосковном Домодедове сотрудники полиции изъяли у 32-летней местной жительницы свыше 100 граммов героина, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу.

Подозреваемая в причастности к сбыту наркотического средства женщина была задержана около одного из домов на улице 25 лет Октября. В результате личного досмотра в кармане ее куртки обнаружено и изъято 15 свертков с героином. Еще столько же свертков нашли в тайнике на улице Зеленая.

«По месту жительства злоумышленницы в нише кровати сотрудники полиции обнаружили и изъяли еще два свертка с веществом бежевого цвета. В свертках находилось наркотическое средство – героин общей массой более 107 граммов», – отмечается в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ («Незаконное хранение наркотических средств»).

Женщину заключили под стражу.

Интернет‑пропаганду наркотиков предложили наказывать штрафом до 1 млн рублей>>