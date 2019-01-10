РИАМО – 10 янв. Для гостей «Аптекарского огорода» в Москве 13 января проведут концертную программу «Старый Новый год», посетители насладятся выступлениями артистов из лучших столичных театров, говорится в сообщении пресс-службы ботанического сада МГУ.

«Тринадцатого января – праздничный концерт «Старый Новый год» с артистами лучших театров России, одним из самых блистательных пианистов страны, песнями из любимых кинофильмов и караоке с оркестром», – отмечается в сообщении.

«Аптекарский огород» и Фонд развития классической музыки «Опера» приглашают в сказку в одном из лучших концертных залов мира – в Большом зале Московской консерватории имени Чайковского.

«Ночной концерт – что может быть увлекательней? Тем более что он закончится ровно в полночь встречей Старого Нового года под фанфары лучшего духового оркестра России», – добавляется в материале.

В программе – эстрадные хиты и песни из любимых кинофильмов. Зрителям раздадут тексты, и они смогут спеть вживую с оркестром.

«В концерте примут участие автор проекта, обладательница яркого лирико-драматического сопрано Вера Кононова, солист Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко Андрей Батуркин, солист Геликон-Оперы Вадим Заплечный, а также Государственный духовой оркестр России, дирижер Андрей Колотушкин и пианист-виртуоз, композитор, органист, импровизатор Филипп Чельцов», – перечисляется в релизе.

Начало мероприятия в 22:30.