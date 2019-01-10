РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 янв.Команда из городского округа Люберцы 11 января проведет свой первую игру в заключительном туре чемпионата России по волейболу первой лиги Центрального федерального округа, сообщил «РИАМО в Люберцах» председатель городского спорткомитета Владимир Сурков.

«В Орле пройдет заключительный четвертый групповой тур чемпионата России первой лиги ЦФО. 11 января команда Люберец играет с хозяевами - командой из Орла, 12 января мы встречаемся с Калугой, 13 января - с Костромой. Главным тренером команды является Андрей Чичигин», – сказал Сурков.

Он уточнил, что по итогам четырех групповых туров в каждой группе будет выделено по три команды. Они выходят в финал шести чемпионата России первой лиги, который стартует в феврале.

«Сейчас в турнирной таблице мы на втором месте, у нас есть все шансы на выход. Чемпионат России начался в сентябре 2018 года. В ЦФО 11 команд, они разделены на две группы, в одной – шесть, в другой – пять. Еще зоны – Север, Запад, Юг, Восток. Из тех групп тоже выйдут сильнейшие команды, которые будут играть на общероссийских соревнованиях в Калининграде в апреле», – заключил Сурков.