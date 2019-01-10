РИАМО - 10 янв. В 2019 году в Рузском городском округе по просьбам местных жителей запланировано проведение работ по ремонту общественных питьевых колодцев, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«На данный момент в администрацию Рузского городского округа поступили заявки на ремонт объектов в деревнях Крюково, Колодкино, Овсяники, Новая», – отмечается в сообщении.

Указанные адреса включены в план ремонта общественных питьевых колодцев на этот год.

«Администрация Рузского городского округа отмечает, что адресный перечень будет дополнен по заявкам жителей», – заключается в материале.