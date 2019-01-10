РИАМО - 10 янв. В канун Старого Нового года в особняке на Пушечной «Москонцрерт» в центре столицы пройдет концерт цикла «Звучащие полотна» фонда Бельканто, посвященный творчеству Николая Рериха, говорится в сообщении пресс-службы организаторов мероприятия.

«Дудук, ансамбль ханг-драмов и орган прозвучат по соседству с шедеврами удивительного живописца в исполнении эбру – техники рисования на воде. Окутанный мистическим флером Тибет, ставший одной из главных тем творчества художника, на этот раз будет воспроизведен мастером эбру Анной Клыковской», – отмечается в сообщении.

Эбру – одна из древнейших форм изобразительного искусства, дошедших до наших дней, имеет восточные корни. В основе техники – рисование красками на жидкой поверхности (специального водного раствора на основе растительного экстракта): все составляющие имеют разную плотность, благодаря чему краски не растекаются в воде, а создают затейливые абстрактные узоры.

В концерте примут участие лауреаты международных конкурсов Иван Ипатов (орган), Хосров Манукян (дудук), ансамбль ханг-драмов Sunset и Анна Клыковская (эбру).

В программе концерта прозвучат произведения западноевропейских композиторов.

Николай Рерих – русский художник, сценограф, писатель, путешественник, археолог, общественный деятель. Академик Императорской академии художеств.