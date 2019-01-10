РИАМО - 10 янв. Бесплатную программу в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда подготовило «Москино», в сети столичных кинотеатров покажут военные фильмы, в числе которых «Два бойца» и «Мы смерти смотрели в лицо», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Москино» подготовило бесплатную программу к 75-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Восемь легендарных кинолент, среди которых «Два бойца» и «Мы смерти смотрели в лицо», – написал Собянин.

Как отмечается на сайте «Москино», в январскую программу «Синематека. Память», подготовленную к 75-й годовщине снятия блокады Ленинграда, войдут также и не самые очевидные фильмы о войне. Среди них приключенческие «Зеленые цепочки», военная драма «Порох» и экранизация книги Ольги Берггольц «Дневные звезды» о судьбе поэтессы во время блокады с сильнейшей актерской работой Аллы Демидовой. Также покажут картину «Зимнее утро».

Сеансы пройдут в кинотеатрах «Москино». Вход бесплатный. Все фильмы будут показаны с пленки 35 миллиметров из архивов «Москино».