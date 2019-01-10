РИАМО - 10 янв. В Рузском городском округе появятся специальные места для сбора и утилизации живых елей, всего на территории будет действовать 22 таких места, говорится в сообщении пресс-службы администрации Рузского городского округа.

«Двадцать два специальных места для сбора и утилизации елей в Рузском городском округе будут работать с 14 января по 1 марта», – говорится в сообщении.

Как отметил заместитель главы администрации округа Алексей Казаков, вице-губернатор Подмосковья Дмитрий Пестов дал поручение организовать своевременный вывоз твердых коммунальных отходов и не допустить навалов мусора на территории Московской области в период перехода региона на новую модель обращения с отходами.

Так, в Рузе площадки для сбора елей будут организованы по следующим адресам: улица Федеративная, дом 11; улица Говорова, дом 11; улица Колесникова, дом 4; улица Микрорайон, дом 17; улица Высокая, дом 3. В поселке Тучково: улица Нагорная, дом 4; улица Силикатная, дом 2; улица Восточный микрорайон, дом 25а.

Кроме того, по три площадки будут организованы в деревне Нововолково и селе Покровское, по две – в поселке Космодемьянский и деревне Нестерово, по одной – в Устье жилгородок, деревнях Хотебцово и Ольховка, а также в поселке Брикет.