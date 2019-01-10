РИАМО - 10 янв. Подмосковное правительство готовит документ, определяющий порядок замены предоставления продуктов для питания беременных и кормящих женщин на денежную выплату, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

20 декабря 2018 года Московская областная дума приняла поправки в региональное законодательство Московской области в части обеспечения питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет.

«По законодательству Московской области с 2019 года обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет может осуществляться путем предоставления натуральных продуктов или денежной выплаты. Обеспечение питанием указанных категорий путем предоставления натуральных продуктов осуществляется по заключению врача через специальные пункты питания и магазины», – сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

Условия перехода на денежную выплату и порядок обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет путем предоставления денежной выплаты будут устанавливаться постановлением правительства Московской области, проект которого в настоящее время разрабатывается.

«Государственными полномочиями Московской области по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет путем предоставления натуральных продуктов или денежной выплаты наделяются органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Московской области. Для этого из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области выделяются субвенции», – добавил министр.

В 2019 году расходы на обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет предусматриваются из расчета в месяц на одного человека: детям в возрасте до одного года – 681 рубль; детям в возрасте от одного года до двух лет – 517 рублей; детям в возрасте от двух до трех лет – 430 рублей; беременным женщинам – 259 рублей; кормящим матерям – 681 рубль.