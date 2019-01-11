РИАМО - 11 янв. В столичном музее Победы в пятницу в рамках международного фестиваля «Бессмертный оркестр» пройдет выступление духового оркестра Brass Banda из Норильска, говорится в сообщении пресс-службы музея.

«Концерты пройдут 11 и 12 января в рамках международного фестиваля «Бессмертный оркестр», который является частью масштабного проекта «Журавли Победы». Концерты будут бесплатны для посетителей музея. Начало мероприятия в 12:00», – отмечается в сообщении.

Коллектив под руководством Алексея Пупика представит двухчасовую музыкальную программу, во время которой прозвучат эстрадные и джазовые произведения. Участники коллектива - лауреаты и дипломанты международных, всероссийских, межрегиональных конкурсов и фестивалей в сольных и ансамблевых номинациях.

Учредителем международного фестиваля детско-юношеского творчества «Журавли Победы» является музей Победы.

Фестиваль направлен на популяризацию среди молодежи лучших музыкальных произведений народного, классического и эстрадного искусства нашей страны, а также на поддержку молодых талантливых исполнителей.