РИАМО – 10 янв. В поселке Кратово Раменского района Подмосковья разыскивают мужчину, которого укусила больная бешенством собака, пишет в четверг «Московский Комсомолец».
Инцидент произошел днем 8 января. Мужчина в темном комбинезоне и серой шапке принес в ветеринарную клинику тяжело раненную собаку – сбитую дворнягу нашла на дороге женщина. Она обратилась к проезжавшему мимо автомобилисту за помощью, так как самостоятельно не смогла доставить собаку медикам. Пока мужчина нес раненного пса, тот укусил его в руку до крови.
Мужчину ищут всеми возможными способами, так как после укуса он лишь промыл и перевязал свою рану.
Бешенство – это особо опасное инфекционное заболевание, которое после появления клинических симптомов почти всегда заканчивается смертельным исходом. В почти 99% случаев передача вируса бешенства людям происходит от домашних собак.
При этом бешенство может поражать как домашних, так и диких животных. Оно передается людям через укусы или царапины, обычно посредством слюны.
В Подмосковье нашли мужчину, которого покусала бешеная собака>>
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