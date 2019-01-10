РИАМО – 10 янв. В поселке Кратово Раменского района Подмосковья разыскивают мужчину, которого укусила больная бешенством собака, пишет в четверг «Московский Комсомолец».

Инцидент произошел днем 8 января. Мужчина в темном комбинезоне и серой шапке принес в ветеринарную клинику тяжело раненную собаку – сбитую дворнягу нашла на дороге женщина. Она обратилась к проезжавшему мимо автомобилисту за помощью, так как самостоятельно не смогла доставить собаку медикам. Пока мужчина нес раненного пса, тот укусил его в руку до крови.

«Увы, спасти животное не удалось. <…> У пса взяли анализ, который показал бешенство. Всех врачей, имевших контакт с больным животным, сразу же привили. Но мужчина, который помог донести дворнягу, не знает, что над ним нависла смертельная опасность», – отмечается в материале.

Мужчину ищут всеми возможными способами, так как после укуса он лишь промыл и перевязал свою рану.

Бешенство – это особо опасное инфекционное заболевание, которое после появления клинических симптомов почти всегда заканчивается смертельным исходом. В почти 99% случаев передача вируса бешенства людям происходит от домашних собак.

При этом бешенство может поражать как домашних, так и диких животных. Оно передается людям через укусы или царапины, обычно посредством слюны.

В Подмосковье нашли мужчину, которого покусала бешеная собака>>