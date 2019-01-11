РИАМО - 11 янв. В Химках в пятницу пройдет торжественное открытие мемориальной доски накануне празднования 30-летия вывода Советских войск из Афганистана, памятную доску разместят на здании городского техникума, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«На мемориальной доске увековечены имена выпускников образовательного учреждения: Михуткина Сергея Викторовича, Жаринова Игоря Вячеславовича, погибших при исполнении интернационального долга на территории Демократической

Республики Афганистан, и Тихомирова Ивана Николаевича, погибшего при установлении конституционного порядка и законности на территории Северного Кавказа», – отмечается в сообщении.

В мероприятии примут участие депутаты Мособлдумы, представители Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества.

«Торжественное мероприятие состоится 11 января в 11:00 по адресу: Химки, Березовая аллея, дом 1», – заключается в материале.