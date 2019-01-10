РИАМО – 10 янв. Подмосковный спортсмен Александр Зуев признан лучшим стритболистом по итогам 2018 года, он является воспитанником баскетбольной школы в Химках, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Международная федерация баскетбола на своем официальном сайте опубликовала списки лучших игроков в баскетбол 3 на 3 среди мужчин и женщин за 2018 год. Россию в паре с Елизаветой Комаровой представляет подмосковный стритболист Александр Зуев – игрок «команды «Gagarin», а также национальной сборной U23», – отмечается в сообщении.

Воспитанник химкинской школы баскетбола выступает за команду «Gagarin» и сборную России, сформированную на ее основе.

«Баскетбол 3 на 3 или стритбол – уличная разновидность баскетбола, в 2017 году был признан олимпийским видом спорта и включен в программу летних Олимпийских игр 2020 года в Токио», – уточняется в материале.

По мнению министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова, Зуев заслуженно получил звание лучшего российского стритболиста по итогам 2018 года.

«Подмосковный спортсмен лучший не только в нашей стране, но и в числе первых на мировом уровне. Сборной России он помог выиграть Кубок мира U23, заслуженно получив приз «Самого ценного игрока» турнира. В клубном же сезоне вместе с командой «Gagarin» он выиграл домашний этап в Москве, а затем дошел до финала Мастерса в Праге», – заключил Терюшков.