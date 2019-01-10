РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 янв. Кровлю многоквартирного дома на улице Южный поселок в микрорайоне Климовск Подольска очистили от наледи после жалобы жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на наледь и сосульки на кровле. Он отметил, что в микрорайоне Климовск на крыше многоквартирного дома №35 по улице Южный поселок нужно убрать сосульки.

«Администрация Подольска рассмотрела данное обращение. Сообщаю, что при проведении проверки были выявлены нарушения. Работы по устранению выявленных нарушений выполнены: сосульки и наледь удалены», – сказал замглавы администрации округа по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко.

Портал «Добродел» запустили в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.