РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 янв. Теплые перчатки и варежки для пожилых людей начали собирать в рамках акции «Теплая рукавичка» в Доме культуры (ДК) «ЗиО» подмосковного Подольска, принять участие в акции могут все желающие, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник ДК.

«В холле ДК «ЗиО» мы разместили специальный ящик, в который желающие принять участие в акции «Теплая рукавичка» могут положить перчатки и варежки для пожилых людей. Акция только началась, у нас есть уже первые перчатки – новые, с этикеткой, которые принесла семья, чьи дети ходят к нам на занятия в кружке. Интересовались акцией и те, кто приходил на новогодние елки. Думаю, у нас достаточно неравнодушных людей, кто захочет помочь пожилым», – сказал собеседник агентства.

По его словам, акция продлится до 18 января. Ящик в холле ДК можно узнать по золотистому цвету и плакату, рассказывающему об акции.