РИАМО – 10 янв. Запрет на употребление в школах домашней еды может навредить детскому организму, считает председатель Национального родительского комитета, многодетная мать Ирина Волынец.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал проект новых санитарных правил по питанию в школах. В частности, ведомство предложило запретить ученикам приносить с собой из дома еду и продукты.

«Дети приносят в школу еду по разным причинам. Например, есть дети-аллергики, которым нельзя потреблять в пищу то, что дают в школе – у них строгая диета, особый режим. Есть дети, которые просто не едят школьную еду, потому что она им не нравится. Есть дети, которые просто не могут питаться в школе, потому что у их родителей тяжелая материальная ситуация. Но эти родители могут дать что-то с собой», – сказала Волынец в эфире Радио «Комсомольская правда».

Она добавила, что принесенная из дома мясная или молочная продукция безусловно должна храниться в холодильнике. При этом есть огромное количество продуктов, которые могут храниться долго без холодильника – фрукты, овощи, снэки.

«Я не вижу никаких препятствий к тому, чтобы это употреблять в школе», – подчеркнула эксперт.

Кроме запрета на домашнюю еду, документ Роспотребнадзора содержит запрет на использование алюминиевой посуды в школьных столовых. Также указано, что толщина омлетов и запеканок не должна превышать 4 сантиметра, а сосиски должны варить не менее пяти минут.