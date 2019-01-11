РИАМО - 11 янв. Участники второго концертного тура Junior Music Tour в сопровождении симфонического оркестра выступят в подмосковном Клину в Доме-музее Чайковского в пятницу.
В Клину в пятницу планируется провести концерт с несколькими участниками Junior Music Tour в сопровождении симфонического оркестра в Доме-музее Чайковского.
Кроме того, участники второго концертного тура Junior Music Tour планируют выступить в Красноярске и еще в нескольких городах России.
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