РИАМО - 11 янв. Участники второго концертного тура Junior Music Tour в сопровождении симфонического оркестра выступят в подмосковном Клину в Доме-музее Чайковского в пятницу.

В Клину в пятницу планируется провести концерт с несколькими участниками Junior Music Tour в сопровождении симфонического оркестра в Доме-музее Чайковского.

Кроме того, участники второго концертного тура Junior Music Tour планируют выступить в Красноярске и еще в нескольких городах России.