РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 янв. Подходы к памятникам погибшим в Великой Отечественной войне воинам очистили от снега в микрорайоне Лаговский подмосковного Подольска, сообщается в группе «Территориальный отдел «Лаговский» в соцсети «ВКонтакте».

«Зимнее содержание памятников погибших воинов в годы Великой Отечественной войны в микрорайоне Лаговский: силами МБУ «ПКБ» были расчищены подходы к памятникам», – говорится в сообщении.

В четверг дороги горокруга очищали от снега около 60 коммунальщиков и порядка 40 единиц спецтехники. Всего израсходовали 37 кубометров пескосоляной смеси.