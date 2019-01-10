РИАМО - 10 янв. В новой Москве ежегодно вводится в эксплуатацию почти 1,5 миллиона квадратных метров жилья, сообщил в четверг глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

«У нас в год появляется чуть менее 1,5 миллионов квадратных метров жилой недвижимости», – сказал Жидкин в эфире телеканала «Москва 24».

Он отметил, что приоритетной задачей является увеличение объемов строительства объектов, которые могут предоставить жителям работу и жилье на новой территории ТиНАО.

«Мы работаем с инвесторами, с собственниками земли. За 2018 год было получено почти 15 миллионов квадратных метров ГПЗУ для строительства объектов с местами приложения труда. <…> Всего мы уже создали более 100 тысяч рабочих мест», – добавил Жидкин.

По его словам, в новой Москве в прошлом году было создано около 13 тысяч рабочих мест.