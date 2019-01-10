РИАМО (БАЛАШИХА) – 10 янв. Коммунальщики Балашихи после жалобы жителя убрали снег с проезжей части на улице Струве микрорайона Железнодорожный, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Местный житель отметил, что на улице Струве из-за огромного количества снега невозможно проехать на легковом автомобиле. Он не в первый раз пишет на портал жалобу на плохую уборку дороги от снега и наледи.

«Администрация Балашихи рассмотрела обращение по вопросу очистки от снега и наледи проезжей части автодороги по адресу: микрорайон Железнодорожный, улица Струве и сообщает, что все работы по очистке от снега и наледи указанной дороги выполнены», – сказал замглавы администрации округа Игорь Дьяков.

Портал «Добродел» запустили в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.