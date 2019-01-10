РИАМО – 10 янв. Роскомнадзор в рамках проверки обнаружил в материалах британской телерадиовещательной организации «Би-би-си» материалы, транслирующие идеологические установки международных террористических организаций, сообщает Газета.ru.

Уточняется, что речь идет о цитатах высказывания одного из лидеров террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) Аль-Багдади.

«В настоящее время ведомство проводит экспертизу на предмет соответствия материалов «Би-би-си» российскому антиэкстремистскому законодательству», – отмечается в материале.

Кроме того, по данным издания, в период с 14 по 31 января 2019 года будет проведена проверка соблюдения ООО «Бритиш телевижн» лицензионных и обязательных требований в сфере телерадиовещания.

«Подчеркивается, что в период до 16 января «Би-би-си» должна предоставить документы, подтверждающие компанией соблюдение требований закона о СМИ», – добавляется в материале.

Ранее издание сообщало, что в Кремле рассказали о привилегиях, проверяемых Роскомнадзором журналистов «Би-би-си».

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.