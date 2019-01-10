РИАМО - 10 янв. Китайский производитель смартфонов Xiaomi представил новые бюджетные модели телефонов Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro, сообщает в четверг Федеральное агентство новостей.

Как отмечается в материале, теперь Redmi станет новым суббрендом компании.

«Цена Redmi Note 7 стартует с 147 долларов. Гаджет появится в продаже с 15 января. Redmi Note 7 Pro станет доступен покупателям в середине февраля. Как пишет MobiDevices, стоимость гаджета не должна существенно превышать ценовой порог Redmi Note 7», – говорится в сообщении.

У нового Redmi Note 7 будет 6,3-дюймовый жидкокристаллический дисплей, двойная камера с разрешением на 48 мегапикселей, на фронтальной камере будут 13-мегапиксельные датчики.

В компании Xiaomi рассказали, что по данным тестов AnTuTu, новый Redmi Note 7 набрал 144 599 баллов.