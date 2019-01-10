РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 янв. Команда Тимофея Пархоменко заняла первое место в спринтерской лыжной эстафете на дистанции 500 метров «Вперед заре навстречу», прошедшей в микрорайоне Львовский подмосковного Подольска 9 января, сообщает председатель комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Сергей Сабинин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«На территории МУ СК «Подолье» микрорайона Львовский городского округа Подольск 9 января прошла спринтерская лыжная эстафета «Вперед заре навстречу» на дистанции 500 метров. Победителем стала команда в составе Тимофея Пархоменко, Анастасии Леоновой, Михаила Любича, Егора Коршунова и Светланы Пархоменко» – сказал Сабинин.

Всего в эстафете приняли участие 25 воспитанников стадиона «Подолье»: пять команд по пять человек.