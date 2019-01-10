РИАМО - 10 янв. В одном из ресторанов на проспекте Мира в Москве неизвестные похитили посетителя, перед этим злоумышленники несколько раз в него выстрелили, сообщает в четверг «Интерфакс».

«Предварительно, на проспекте Мира около одного из ресторанов неизвестные несколько раз выстрелили в мужчину, после чего забрали его в свой автомобиль и скрылись», – говорится в сообщении.

Эти данные в настоящий момент проверяют в полиции. Правоохранители проводят работу по поиску серебристого джипа без номеров.