РИАМО – 10 янв. Городские службы предприняли все усилия для скорейшего восстановления движения в Тушинском тоннеле после затопления, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В четверг утром на северо-западе столицы произошел провал грунта на склоне, в связи с чем затопило Тушинский тоннель. Из-за инцидента произошел сбой в движении общественного транспорта. Движение в районе ЧП было перекрыто.

«Для скорейшей ликвидации последствий и минимизации сложностей для жителей все городские службы работали максимально оперативно», – отмечается в сообщении.

К работе было привлечены сотрудники транспортного комплекса, которые делали все возможное для жителей района. Четыре экипажа дорожного патруля Центра организации дорожного движения (ЦОДД) помогали в организации движения в районе Тушинского тоннеля, а дежурная смена ситуационного центра перенастраивала работу светофоров и с помощью ручного управления увеличивала фазы для загруженных направлений на северо-западе Москвы.

«На остановках дежурили сотрудники ГУП «Мосгортранс», которые помогали пассажирам найти место посадки в автобус и регулировали работу транспорта. Метрополитен работал в штатном режиме. Четыре мобильных табло помогали водителям сориентироваться на подъездах к перекрытым участкам в районе Тушинского тоннеля», – перечисляется в материале.

Сотрудники ГИБДД оказывали содействие жителям для подъезда к своим домам.

«Оперативная информация о дорожной ситуации публиковалась в микроблогах транспортного комплекса», – подчеркивается в сообщении.