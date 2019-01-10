РИАМО - 10 янв. На киностудии «Военфильм» исполнилась новогодняя мечта 13-летней жительницы подмосковного Солнечногорского района Кати Ильиной, которая очень хотела сняться в кино или сериале, передает в четверг корреспондент РИАМО.

Ранее девочка стала участницей проекта «Мечтай со мной». Ее желание, как и других больных детей, поместили в новогодние шары, которые развесили на елке в Кремле. Перед началом Госсовета шарик с желанием Кати снял губернатор Московской области Андрей Воробьев. После гендиректор «Военфильма» Игорь Угольников связался с девочкой и сказал, что Дед Мороз передал ему ее просьбу. В четверг в студии «Военфильм» для Кати устроили фотопробы.

«Мы сегодня только начали. Самое главное, чтобы она сама почувствовала себя актрисой. Пока надо еще поработать, как в любом деле. Надо будет сделать еще несколько проб, а дальше мы ее будем предлагать нескольким продюсерам на эпизодические роли», - сказал Угольников.

Сама Катя призналась, что пробы ей понравились, от них остались очень хорошие эмоции.

«Мы написали с мамой желание, я не верила, что оно сбудется», - добавила девочка.