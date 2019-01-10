РИАМО - 10 янв. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья проверило транспортную работу на маршрутах №368 в Долгопрудном (станция «Долгопрудная» – метро «Ховрино») и №383 в Химках (Химки – метро «Планерная») в связи с заменой перевозчика, говорится в сообщении пресс-службы областного министерства.

«Сегодня, 10 января, в час пик – с 6 до 10 утра – выполнение рейсов на маршрутах №368 и №383 составило 100%. На маршруте №368 в утренние часы работали все предусмотренные реестром 48 автобусов, в том числе 18 – большого класса вместимостью от 40-98 человек и пять автобусов среднего класса вместимостью 72 человека. Интервал движения составил 3-5 минут. Во избежание очередей на посадку на маршруте с сегодняшнего дня работают кондукторы», – отмечается в сообщении.

На маршруте №383 в утренние часы пик работали предусмотренные реестром восемь автобусов, в том числе четыре – большого класса вместимостью более 70 человек. При этом наполняемость транспортных средств не превышала 30%. Интервал движения составил 7-8 минут.

Все транспортные средства на данных маршрутах 2017 и 2018 года выпуска и соответствуют региональному стандарту по возрасту. Маршруты обслуживаются по регулируемому тарифу с предоставлением льгот, во всех транспортных средствах обеспечен прием «Стрелки» и банковской карты.

По результатам открытых конкурсных процедур на право оказания услуг по перевозке пассажиров, с 1 января на данных маршрутах изменились перевозчики. К обслуживанию пассажиров на маршруте № 368 приступил ООО «Домтрансавто», маршрут № 383 обслуживает ООО «Стартранс».

Маршруты сохранили все действующие ранее параметры: регулируемый тариф с предоставлением льгот для отдельных категорий граждан, расписание, число и класс транспортных средств.