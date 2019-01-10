РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 10 янв. Около 1,5 тысяч человек посетили экспозицию «Прозрение», открытую в филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) в Красногорске с ноября по декабрь 2018 года, говорится в сообщении информационного центра Красногорского филиала Музея Победы.

«Около 1,5 тысяч человек посетили фотодокументальную выставку «Прозрение». Временная экспозиция работала в Московском областном филиале РАНХиГС (город Красногорск) с 7 ноября по 31 декабря 2018 года», – говорится в сообщении.

Выставку подготовил Красногорский филиал Музея Победы. Ее приурочили к 75-летию создания Национального комитета «Свободная Германия» и Союза немецких офицеров.

«Возникновение этих организаций на переломе войны, в 1943 году, можно считать крупным успехом антифашистского сопротивления за пределами Германии и серьезным ударом по нацистскому режиму. Данная тема оказалась очень актуальной, и выставка вызвала большой интерес у жителей Подмосковья», – отметила заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Светлана Любенкова.

Среди экспонатов – фотодокументальные материалы из собрания Красногорского филиала Музея Победы, Российского государственного военного архива, Государственного архива Российской Федерации. Многие документы представили впервые.

«Особой популярностью пользовались экскурсии по экспозиции, которые по предварительному заказу бесплатно проводили наши сотрудники. Мы очень благодарны руководству филиала РАНХиГС, выступившему партнером в этом проекте», – добавила Любенкова.