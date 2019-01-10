РИАМО - 10 янв. На станции метро «Арбатская» столичной подземки 36-летний мужчина в сильном алкогольном опьянении упал под прибывающий поезд, дежурившие на станции полицейские оперативно достали его с путей на платформу, сообщил РИАМО в четверг руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

«В 18:20 на станции «Арбатская» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена произошел инцидент с пассажиром. Мужчина 1982 года рождения из города Набережные Челны шагнул под прибывающий электропоезд и упал в спасательный желоб. Заметив данную ситуацию, машинист применил экстренное торможение», – сказал Мышляев.

По его словам, дежурившие на платформе сотрудники полицейские незамедлительно вызвали скорую помощь. Для извлечения потерпевшего напряжение с жесткого пути было снято в 18:24 и восстановлено в 18:28.

«Полицейские помогли пострадавшему подняться на платформу. <…> Дежурные отвели его в комнату полиции. По словам пассажира, он ранее <…> потерял документы и выпил 3 литра пива», – отметил Мышляев.

Прибывшие медики оказали потерпевшему первую помощь – у него ушибы и растяжения мягких тканей. Все службы метрополитена сработали оперативно, инцидент не повлиял на работу Арбатско-Покровской линии.

«Информация об инциденте была незамедлительно направлена в прокуратуру на Московском метрополитене. Заказан видеообзор с камеры наблюдения. Также проверяется информация о нахождении потерпевшего на учете в городских психдиспансерах», – заключил представитель пресс-службы.