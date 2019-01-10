РИАМО - 10 янв. Движение поездов на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена ввели в график после сбоя в вечерний час пик в четверг, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

«Движение поездов на Арбатско-Покровской линии введено в график», – говорится в сообщении.

Ранее на Арбатско-Покровской линии были увеличены интервалы движения поездов из-за инцидента с пассажиром – мужчина упал под прибывающий поезд на станции «Арбатская».