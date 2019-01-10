РИАМО (БАЛАШИХА) – 10 янв. Более 600 подъездов многоквартирных жилых домов подмосковной Балашихи планируют отремонтировать в рамках губернаторской программы «Мой подъезд» в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В 2019 году мы продолжим ремонтировать подъезды в Балашихе по программе губернатора Московской области «Мой подъезд». Министерством жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья установлен план – отремонтировать 630 подъездов», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что в подъездах заменят напольную плитку, установят новые почтовые ящики, отремонтируют входы, стены, потолки. Работы произведут по мере необходимости.

Программа «Мой подъезд» стартовала в Московской области в 2017 году. Основная цель программы – привести каждый подъезд Подмосковья к нормативному состоянию. В 2018 году по этой программе в Балашихе отремонтировали 1260 подъездов.