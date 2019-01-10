РИАМО - 10 янв. Мужчина упал под прибывающий поезд на станции «Арбатская» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена, сообщил РИАМО в четверг источник в правоохранительных органах.

«Около 18:20 на станции «Арбатская» «синей» ветки московского метро под прибывающий поезд упал мужчина», – сказал собеседник агентства.

В вечерний час пик четверга поезда ходят с увеличенными интервалами на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. В настоящий момент движение поездов восстанавливается.