РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 янв. Жители подмосковного Подольска смогут отправить свои работы на фотоконкурс «Рождественские забавы» до 14 января, сообщается в группе «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

Конкурс проводится в следующих номинациях: «Новогоднее настроение», «Зима в Подмосковье», «Зимние развлечения», «Рождественская ночь» и «Зимушка-Зима».

«Зима – время года, когда каждый из нас ждет чудес. А чудеса могут быть разными. Это и первый снег, и узоры на окнах, и Новый год со всеми его приятными сюрпризами, и катание на коньках, и румяные от мороза щеки. Мы продлили фотоконкурс «Рождественские забавы» до 14 января. Заявки на участие в конкурсе (и фотографии – ред.) смогут отправить все желающие по почте: maximum_mc@mail.ru или в сообщения группы «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте», – говорится в сообщении.

В заявке необходимо указать фамилию, имя, возраст и номинацию.