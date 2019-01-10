РИАМО - 10 янв. На северо-западе Москвы сняли все ограничения движения, введенные ранее из-за затопления Тушинского тоннеля, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД) столичного правительства.

В четверг утром на северо-западе столицы произошел провал грунта на склоне, в связи с чем затопило Тушинский тоннель. Из-за инцидента произошел сбой в движении общественного транспорта. Движение в районе ЧП было перекрыто.

«Движение по дублеру Тушинского тоннеля в сторону улицы Свободы открыто. Улица Свободы также открыта для движения. Восстановлено движение троллейбусов. Ограничений в районе Тушинского тоннеля больше нет!» – говорится в сообщении.

Ранее было восстановлено движение по Тушинскому тоннелю по основному ходу Волоколамского шоссе в обе стороны, а также был открыт съезд с внутренней стороны МКАД на Волоколамское шоссе в направлении центра.