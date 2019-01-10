РИАМО - 10 янв. В новой Москве почти на 50% увеличился спрос на жилую недвижимость в 2018 году по сравнению с 2017 годом, интерес людей растет благодаря развитию транспортной и социальной инфраструктуры Троицкого и Новомосковского округов, сообщил в четверг глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

«Спрос на жилье в 2018 году увеличился на 47% по сравнению с 2017 годом. Настолько новая Москва становится интересной, уютной и комфортной <…> для проживания», – сказал Жидкин в эфире телеканала «Москва 24».

Он отметил, что в новой Москве появляются новые дороги, станции метро, парки и социальные объекты, поэтому заинтересованность людей в приобретении жилья на территории ТиНАО только возрастает.

«В 2019 году мы построим более 10 соцобъектов – школы, детские сады. Это больше, чем в 2018 году за счет бюджета города», – добавил Жидкин.

Он пояснил, что на данный момент застройщики создают социальных объектов больше, чем столица за счет бюджета.