РИАМО - 10 янв. Форумы «Сильное. Здоровое. Чистое» с привлечением общественности и представителей профильных министерств продолжат проводить в Московской области, в текущем году состоится более 40 мероприятий, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций региона.

В рамках форумов представители профильных комиссий Общественной палаты Московской области, муниципальных ОП, лидеры общественного мнения, жители Подмосковья инспектируют градообразующие предприятия, экологически важные объекты и медицинские учреждения. Затем они обсуждают выявленные проблемные вопросы, а также разрабатывают предложения по их решению.

«Мы сделали форумы «Сильное. Здоровое. Чистое» интерактивными. Таким образом общественность города и представители областной палаты могут своими глазами посмотреть, что происходит на территории, прочувствовать, поговорить с жителями. В результате диалог с представителями профильных министерств и ведомств выстраивается совершенно по-другому, вопросы обсуждаются более предметно, конкретно. В 2018 году мы провели такие форумы в шести муниципалитетах Подмосковья, в текущем году запланировали еще 44», – сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

Она добавила, что особо важные вопросы, возникшие в ходе проведения форумов «Сильное. Здоровое. Чистое», для решения которых требуется детальная проработка, вложение большого количества сил и средств, направят губернатору Московской области на рассмотрение.

«Предложения, сформированные по итогам общественных обсуждений в рамках форумов, которые можно реализовать в рабочем порядке, будут направлены в профильные министерства и ведомства, а также главе территории», – заключила Плещева.