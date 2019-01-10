РИАМО - 10 янв. В начале лета на территории новой Москвы планируют открыть еще четыре станции метрополитена, сообщил в четверг руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

«Всего построено на новой территории четыре станции метро. Они работают на двух ветках. Для жителей новой Москвы это большое событие. Людям гораздо проще стало добираться до Москвы старой границы. В 2019 году открываем еще четыре новых станции – «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка», - сказал Жидкин в эфире телеканала «Москва 24».

Он отметил, что эти четыре станции метро планируют ввести в эксплуатацию в начале лета.

«Там появятся новые маршруты автобусов. Можно будет на них доехать до станции метро. Кроме этого, можно будет оставить свой личный автомобиль около метро», - добавил Жидкин.