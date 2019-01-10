РИАМО – 10 янв. Движение автобусов по Волоколамскому шоссе запущено после затопления Тушинского тоннеля в Москве, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения столицы.

В четверг утром на северо-западе столицы произошел провал грунта на склоне, в связи с чем затопило Тушинский тоннель. Из-за инцидента произошел сбой в движении общественного транспорта. Движение в районе ЧП было перекрыто.

«Движение автобусов по Волоколамскому шоссе восстановлено», – говорится в сообщении.

В свою очередь оператор «Мосгортранс» объявил о запуске автобусов на парализованном маршруте.

«Автобусы №№ 904, 904к поехали привычными маршрутами. № 904: 4-й микрорайон Митина – Метро «Китай-город» № 904к: 4-й микрорайон Митина – Тверская Застава», – отмечается в Twitter-аккаунте «Мосгортранса».