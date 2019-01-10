РИАМО - 10 янв. Движение поездов на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена вводится в график после сбоя в вечерний час пик в четверг, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.
«Движение поездов на Арбатско-Покровской линии вводится в график», – говорится в сообщении.
Ранее на Арбатско-Покровской линии были увеличены интервалы движения поездов из-за инцидента с пассажиром.
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