РИАМО - 10 янв. Движение поездов на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена вводится в график после сбоя в вечерний час пик в четверг, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

«Движение поездов на Арбатско-Покровской линии вводится в график», – говорится в сообщении.

Ранее на Арбатско-Покровской линии были увеличены интервалы движения поездов из-за инцидента с пассажиром.

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