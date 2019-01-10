РИАМО - 10 янв. На территории аэропорта «Домодедово» оборудуют дизель-генераторную станцию аварийного электроснабжения, результаты инженерных изысканий одобрили сотрудники Главгосэкспертизы России, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.
«Проектируемая дизель-генераторная станция предназначена для аварийного электроснабжения пассажирского терминального комплекса (Т1 и Т2) аэропорта «Домодедово»», – отмечается в сообщении.
Работы будут проведены в два этапа. В ходе реализации первого этапа на территории аэропорта будут построены 11 дизель-генераторных установок 10 кВ, распределительные пункты, трансформаторная подстанция, нагрузочный модуль, локальные очистные сооружения и молниеприемники.
На втором будут оборудованы площадки для размещения резервных дизель-генераторных установок на 10 кВ и 0,4 кВ, а также емкость для слива дизельного топлива.
«Суммарная мощность дизель-генераторных установок для аварийного электроснабжения потребителей терминального комплекса Т1 составит 9600 кВт, для электроснабжения потребителей терминального комплекса Т2 – 8000 кВт», – подчеркивается в сообщении.
Также проектом, получившим положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено устройство каналов под топливопровод, обустройство проездов и площадок с покрытием к проектируемым объектам и строительство иных необходимых объектов.
«Обслуживание и эксплуатацию нового оборудования планируется выполнять в составе единого производственного комплекса», – заключается в релизе.
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