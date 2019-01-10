РИАМО (БАЛАШИХА) – 10 янв. На портале «Добродел» жители Балашихи могут выбрать нуждающиеся в ремонте в текущем году тротуары, уже четыре тротуара вдоль автодорог горокруга вошли в список для голосования, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В список голосования на портале «Добродел» вошли четыре тротуара Балашихи: вдоль Новского шоссе, улицы Молодежной в микрорайоне Заря, Балашихинского шоссе и улицы Твардовской в микрорайоне Южный. Свои предложения внесли около 20 жителей Балашихи», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что голосование продлится до 28 января 2019 года.

Приступить к работам по ремонту и строительству тротуаров в Балашихе планируют летом 2019 года.

Портал «Добродел» запустили в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.