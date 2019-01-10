РИАМО - 10 янв. Поезда ходят с увеличенными интервалами на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена в вечерний час пик четверга, сообщается в аккаунте в Twitter столичной подземки.

«На Арбатско-Покровской линии увеличены интервалы движения поездов из-за инцидента с пассажиром», – сообщается в аккаунте.

Каждый день по линиям пропускается более 10 тысяч поездов с минимальным интервалом движения 90 секунд.

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